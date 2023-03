Schietincident in horecagelegenheid aan de Peperstraat in Groningen

Rond 4.00 uur ontving de politie melding dat er zou zijn geschoten in een horecagelegenheid aan de Peperstraat in Groningen. Meerdere eenheden gingen met spoed ter plaatse. De horecagelegenheid werd ontruimd en uitgebreid onderzoek werd gestart, zowel in als rondom het pand. Ook vandaag doen specialisten van de Forensische Opsporing nog onderzoek.

Onderzoek

De aanleiding voor het schietincident is onduidelijk. Er is nog geen verdachte aangehouden. Omdat de recherche het onderzoek uiterst zorgvuldig wil doen, is er in deze fase van het onderzoek nog niet meer informatie te delen.

Informatie

Uiteraard zijn tips die kunnen bijdragen aan het onderzoek altijd welkom. Informatie delen kan via 0900 – 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000. Ook kunt het online melden via het tipformulier of via de website van Meld Misdaad Anoniem.