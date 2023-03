Getuigenoproep woningoverval Dokter Mees ten Oeverlaan

De politie kreeg op maandagochtend vroeg, rond 3.30 uur, melding van de overval. Twee verdachten waren de woning binnengedrongen. Mogelijk is er ook nog een derde persoon bij betrokken. De verdachten droegen donkere hoodies en gezichtsbedekking. Mogelijk droegen zij een op een vuurwapen gelijkend voorwerp bij zich. De verdachten gingen er met een nog onbekende buit vandoor in onbekende richting.

De politie is meteen ter plaatse gegaan en heeft onder meer met de helikopter naar verdachten gezocht. Helaas is er nog niemand opgepakt. Het onderzoek gaat dus verder. U kunt hierbij helpen. Heeft u iets verdachts gezien of gehoord rondom 3.30 uur aan de Dokter Mees ten Oeverlaan? Of heeft u mogelijk camerabeelden (denk ook aan de dashbord of deurbel camera) waarop de verdachten te zien zijn? Dan komen we graag met u in contact. Vul onderstaand tipformulier in of bel 0900 8844. Anoniem melding doen kan ook via 0800 7000. Alvast bedankt!