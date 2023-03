Snelle aanhoudingen na gewapende overval

Bij het slachtoffer, woonachtig op de Maria Austriastraat, wordt aangebeld door twee mannen in kleding van een bezorgersdienst. Als het slachtoffer open doet stormen de twee verdachten direct de woning binnen. De bewoner gaat in verzet en raakt hierbij lichtgewond. De verdachten gaan er vervolgens vandoor zonder buit. Agenten zoeken ruime tijd in de omgeving van de woning naar de twee verdachten. Op de IJburglaan komen agenten twee mannen op het spoor die voldoen aan het signalement van de verdachten van de overval. De verdachten worden aangehouden en bij één van de verdachten wordt een wapen aangetroffen.

De verdachten zitten op dit moment nog vast en worden vandaag gehoord door de recherche die de zaak onderzoekt. Heeft u iets gezien of meer informatie over deze woningoverval? Laat het ons weten met zaaknummer 2023051209.

Wordt er bij u aangebeld door een bezorgingsdienst, maar vertrouwt u het niet? Bel bij spoed 112 of neem contact op met 0900-8844.