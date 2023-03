Eén jaar na de aanbevelingen van commissie Spee

Aanbevelingen

De commissie – die onder leiding stond van oud-verkeersofficier Koos Spee – deed een aantal aanbevelingen.

Structurele aanpak van te zwaar beladen vrachtverkeer.

Dit soort vrachtverkeer kan de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Om die reden worden te zwaar beladen vrachtwagens en technische gebreken aan trucks standaard meegenomen bij reguliere verkeerscontroles en de transportcontroles van de politie, de RDW en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Als bedrijven of bestuurders extra aandacht nodig hebben omdat ze vaak de fout ingaan, dan krijgen ze een projectcode toegewezen. Hierdoor is er snel inzicht voor eventuele acties door politie en ketenpartners. Inzicht ontstaat eveneens door structureel overleg tussen politie, Openbaar Ministerie, de ILT en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), waar we relevante informatie willen vastleggen. Ook wordt dan bepaald welke maatregel moet volgen om te voorkomen dat men weer de fout in gaat. Zoals in een van de andere aanbevelingen wordt aangegeven, overlegt de politie met wegbeheerders over sluiproutes. Hierdoor proberen we te voorkomen dat chauffeurs met te zwaar beladen vrachtwagens die wegen nemen.

Meer aandacht voor de geestelijke toestand van vrachtwagenchauffeurs.

Als de politie denkt dat een bestuurder niet meer geschikt is om achter het stuur te zitten, dan gaat er een mededeling naar het CBR. Die instantie kan de chauffeur dan laten beoordelen. Informatie-uitwisseling tussen politie en het CBR is verder geoptimaliseerd. De politie en het CBR zijn voortdurend met elkaar in gesprek om de samenwerking en kennisdeling op het gebied van verkeersveiligheid verder te verbeteren.

Betere informatie-uitwisseling binnen de politie.

Binnen de politie is de informatie-uitwisseling verder verbeterd. Relevante informatie komt verplicht in landelijke briefings te staan. Daarnaast worden taakaccenthouders verkeer hierover beter geïnformeerd. Dit zijn politiemedewerkers die werken in een basisteam en het thema ‘verkeer’ in hun portefeuille hebben. Zij brengen agenten op de hoogte van belangrijke informatie over onder meer overbeladen vrachtwagens.