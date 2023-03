Man moet buit afstaan bij diefstal uit woning Alteveer (GR)

Omstreeks 04:30 uur belt het slachtoffer naar de meldkamer. Meerdere eenheden gaan ter plaatse naar de woning aan de Beumeesweg in Alteveer (Groningen). Het slachtoffer, een 64-jarige man, vertelt de agenten dat de daders een buit hebben meegenomen. Het slachtoffer is gelukkig niet gewond geraakt. Wat de buit precies is, kan de politie vanuit onderzoeksbelang op dit moment niet duiden.

Twee mannen in onbekende richting gevlucht

De daders zijn twee mannen. Het is onbekend in welke richting ze zijn gevlucht. Het slachtoffer omschrijft de daders als volgt:



Dader 1:

Rond de 30-35 jaar

Stevig postuur

Rond de 1.80 lang

Licht getint

Kaal met een klein baardje

Zwarte joggingsbroek, zwarte trui en handschoenen

Dader 2:

Rond de 30-35 jaar

Normaal postuur

Licht getint

Brildragend

Lichtgrijze jas

De politie heeft met het slachtoffer gesproken en sporenonderzoek verricht. Woensdag gaat het onderzoek verder. Hierbij wordt onder meer uitgekeken naar camerabeelden in de omgeving.

Politie zoekt getuigen

Heeft u deze nacht iets opvallends gezien? Heeft u bijvoorbeeld de verdachten zien vluchten of een voertuig gezien dat zich opvallend ophield in de omgeving van de Beumeesweg? Bel dan met de politie. U kunt dan zaaksnummer 2023059808 vermelden.

Wanneer u in de omgeving woont of werkt en in het bezit bent van een beveiligings- of deurbelcamera, komen we graag met u in contact. U kunt bellen met 0900-8844. Als u liever anoniem uw tips wilt doorgeven, bel dan 0800-7000.