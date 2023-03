Politie zoekt getuigen en camerabeelden van gewelddadige straatroof in Almere

Het slachtoffer loopt rond 21.00 uur op de Wipmolenweg in Almere wanneer hij uit het niets wordt neergeslagen door twee mannen in donkere kleding. Vervolgens wordt de man beroofd en slaan de daders direct op de vlucht. Een buurtbewoner treft het slachtoffer aan en schakelt de hulpdiensten in. Het slachtoffer heeft door het geweld verwondingen aan zijn hoofd opgelopen. De politie is direct op zoek gegaan naar de daders, maar tot op heden ontbreekt van hen nog elk spoor. Op locatie is de politie is een buurtonderzoek gestart en er wordt forensisch onderzoek gedaan.

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben wat ons meer kan vertellen over deze brute straatroof. Ook kunnen beschikbare camerabeelden uit de buurt een grote bijdrage leveren in de opsporing van de twee verdachten.

Woont u in de buurt van de Wipmolenstraat en heeft u dinsdagavond rond negen uur iets verdachts gezien? Of heeft u of iemand die u kent een camera in deze buurt? Dan komt de politie graag met u in contact.

U kunt contact opnemen met de politie via onderstaand contactformulier of bellen naar 0900-8844. Als u liever anoniem blijft, kunt u bellen naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000