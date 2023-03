Inbreker aangehouden aan de Middenduinerweg

Op woensdag rond 05.00 uur was glasgerinkel te horen bij een woning aan de Middenduinerweg. Een buurtbewoner vond dit opmerkelijk en alarmeerde de politie. Toegesnelde agenten troffen een 16-jarige jongen uit Velsen in de woning. De Velsenaar is op heterdaad aangehouden voor inbraak en diefstal. Hij zit op dit moment vast.

De jongen had eerder die nacht al een bezoek gebracht aan de naastgelegen woning. De spullen, die hij in beide woningen verzameld had, zijn in beslag genomen. Er waren geen personen in de woningen aanwezig ten tijde van de inbraak.

Voorkom woninginbraken

Ziet u iemand in uw buurt die met veel belangstelling bij verschillende huizen of bedrijven naar binnen kijkt. Die persoon loopt even weg, komt weer terug, maakt een rondje om het huis of bedrijf. U voelt gewoon dat het niet klopt. Ook al twijfelt u, bel toch de politie op 1-1-2. De agenten komen liever een keer te veel dan te weinig. Bekijk tips om woninginbraken te voorkomen: https://www.politie.nl/informatie/tips-om-woninginbraak-te-voorkomen.html

2023047817