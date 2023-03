Politie zoekt getuigen ten behoeve overlijdensonderzoek

Politie- en ambulancepersoneel kregen op dinsdag 7 maart omstreeks 11.00 uur een melding van een reanimatie in de woning. Hulp in de vorm van reanimatie door ambulancepersoneel en een trauma-arts van het mobiel medisch team mocht helaas niet meer baten, de man was om het leven gekomen. De aangetroffen omstandigheden waren van dien aard dat nader onderzoek noodzakelijk is.

De bewoner is gehoord als getuige, hij is niet aangehouden.

De politie heeft een buurtonderzoek gehouden. Verder roept de politie getuigen op van elke bijzonderheid in de omgeving van Egholm tussen maandagochtend 11.00 en dinsdagochtend 11.00 uur zich te melden bij de politie. Dat kan via 0900-8844. Mocht u op een andere manier weten wat zich heeft voltrokken dan horen wij dat ook graag. Dat kan anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, ook van dashcams uit die buurt gedurende die tijd. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2023047289.

Eerder maakte de politie dit persbericht van dit incident.