Vier verdachten aangehouden in onderzoek ontvoering 15-jarige

Amsterdam - De recherche heeft vanmorgen 8 maart 2023 vier verdachten aangehouden in het onderzoek naar de ontvoering van een 15-jarige jongen. Deze jongen werd dinsdagochtend 10 januari in de Tweede Jan Steenstraat ontvoerd. Zo’n drie kwartier later wisten agenten de jongen op de A27 uit een bestelbusje te bevrijden en zij hielden toen direct al drie verdachten aan. Hier zijn nu dus vier nieuwe aanhoudingen bijgekomen.