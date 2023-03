Jeugdgroep Gouda aangehouden na reeks geweldplegingen

Gouda - Op dinsdag 7 en woensdag 8 maart zijn in totaal vijf minderjarige verdachten en één 18-jarige verdachte aangehouden. Ze behoren tot een groep jongeren die verdacht wordt van een aantal ernstige openlijke geweldplegingen de afgelopen periode in het centrum van Gouda en in de wijk Korte Akkeren.