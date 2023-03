Verdachte van overval op 90-jarige bewoonster aangehouden

In de nacht van 28 op 29 december werd een 90-jarige bewoonster in haar woning aan de Bovenkerkseweg overvallen door twee mannen. De vrouw is enige tijd vastgebonden geweest en de overvallers gingen er vandoor met geld en sieraden. De recherche stelde direct een onderzoek in en kwam de verdachte op het spoor door camerabeelden. Het onderzoek naar de tweede verdachte wordt voortgezet.