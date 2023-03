Zes koppels ‘Bureau Rotterdam’ bekend

Rotterdam is als vijfde stad aan de beurt, na Amsterdam, Den Haag, Arnhem en Eindhoven.

Over de schouder van Guido & Jacco, Andrea & Alex, Cemal & Wesley, Brian & Keasha, Joyce & Nadia en Lindsey & Wouter wordt de kijker meegenomen in het veelzijdige politiewerk. RTL4 zendt de serie in het najaar uit.

Binnenkort meer informatie hierover op Instagram: politie_bureaurotterdam en Facebook: Politie Bureau Rotterdam.