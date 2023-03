Vuurwapen gevonden in woning

De recherche is een onderzoek gestart nadat zij informatie had gekregen dat de verdachte mogelijk in het bezit zou zijn van een wapen. Dinsdagochtend is het flexteam van de politie de woning aan de Toutenburg binnengegaan. In de woning hebben zij een vuurwapen aangetroffen. Een man die in de woning verblijft is aangehouden voor verhoor. Het onderzoek gaat verder.