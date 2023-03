Drogist Ambachtsplein overvallen; politie zoekt getuigen

Even na 16:30 uur bedreigde een donker getinte man met capuchon het aanwezige personeel met een mes en eiste geld. Of hij iets heeft buitgemaakt wordt onderzocht. Hij rende kort na binnenkomst te winkel weer uit en vluchtte in de richting van metrostation Ambachtsland. Gelukkig raakte niemand gewond. Toegesnelde agenten startten direct een onderzoek in de omgeving, spraken met getuigen maar hebben nog niemand kunnen aanhouden.

Was u getuige en heeft u nog niet met de politie gesproken? Laat het ons weten. Dat kan ook anoniem.