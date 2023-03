Drie aanhoudingen na overval in België

Na de overval ontstond een achtervolging die eindigde op de Antwerpseweg in Rijsbergen. Twee van de drie verdachten zetten het vervolgens op een lopen. Ook nadat de politie waarschuwingsschoten had gelost. Een derde verdachte, een 19-jarige man uit Rotterdam, bleef achter en kon direct worden aangehouden.

Klopjacht

Het dorp Rijsbergen werd door tientallen agenten afgesloten en bewoners werd opgeroepen om binnen te blijven. Ook controleerden agenten in- en uitgaand verkeer. Een tweede verdachte, een eveneens 19-jarige Rotterdammer, werd rond 18.40 uur op de Gommersstraat aangehouden. Daarbij is hij gebeten door een diensthond.

Dorp

Kort nadat agenten het dorp hadden verlaten en inwoners weer naar buiten konden werd de derde verdachte, een 16-jarige Rotterdammer aangehouden op de Kerkakkerstraat. Het drietal is ingesloten voor verder onderzoek.

Dank

De politie dankt de inwoners van Rijsbergen die rustig zijn gebleven ondanks de hectiek in hun dorp. Mede dankzij aanwijzingen en tips van inwoners konden de verdachten worden aangehouden. De politie snapt dat het vervelend en misschien zelfs beangstigend is geweest toen er een oproep kwam om binnen te blijven. Maar doordat iedereen zich goed aan de oproep hield konden agenten snel de twee voortvluchtige verdachten aanhouden.

Spullen

Het kan zijn dat de verdachten spullen, bijvoorbeeld buit of kleding, hebben achtergelaten in het dorp. Mochten bewoners de komende dagen iets vinden dan kunnen ze 0900-8844 bellen. Het verzoek is dan om de achtergelaten spullen niet aan te raken.