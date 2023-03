Aanhouding zesde verdachte schietincident Oss

Verborgen in Turkije?

Het onderzoek naar het schietincident is nog steeds in volle gang. Rechercheurs van een Team Grootschalige Opsporing (TGO) doen er nog steeds alles aan om alle te personen vinden die een rol hebben gehad in het dodelijk schietincident. Zo zijn wij zijn nog op zoek naar een zevende verdachte. Wij hebben informatie dat deze man zich verborgen houdt in Turkije. Weet u meer over de verblijfplaats van deze man dan komen we graag met u in contact. Dat kan via de Opsporingstiplijn, 0800-6070 of eventueel gegarandeerd anoniem bij Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

Eerdere aanhoudingen

In dit onderzoek werden eerder al twee verdachten aangehouden, die allebei nog vastzitten. Hun voorarrest is onlangs met 90 dagen verlengd. In april vorig jaar werden er nogmaals twee mannen opgepakt. Deze mannen zitten inmiddels niet meer vast, maar blijven wel verdachten in het onderzoek. In september 2022 stond de teller op 5 met de aanhouding van een 21-jarige man uit Oss.

Dossier met meer informatie

We hebben op politie.nl een zaakdossier met meer informatie over het onderzoek. Dit dossier zal als er nieuwe ontwikkelingen zijn worden geactualiseerd.