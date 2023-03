Man aangehouden na zware mishandeling in Utrecht, politie zoekt nog twee verdachten

Dino-pakken

Op vrijdagavond 11 februari 2022 gaat een groep vrienden Utrecht in. Ze zetten hun auto in de parkeergarage in winkelcentrum Hoog Catharijne. Voor de lol hebben twee van hen een dino-pak aan. Ze lopen een rondje langs cafés en restaurant en er wordt leuk gereageerd. Als ze rond 23:45 uur teruglopen naar de garage worden ze bij de ingang lastiggevallen door een groep mannen.

Rake klappen

Op bewakingsbeeld is te zien dat één van de mannen aan de staart trekt van de man in het dino-pak. De vrouw in het dino-pak krijgt twee keer een harde trap in haar buik. Een van de vrienden krijgt dan rake klappen, raakt bewusteloos en valt. Hij wordt een paar keer tegen z'n hoofd geschopt.

Vaker gezien

Van de beveiliging van winkelcentrum Hoog Catharijne kregen de vrienden te horen dat deze groep mannen vaker in het winkelcentrum rondhangt. Het kan zijn dat mensen deze types herkennen.

Man aangehouden

Gisteren kon naar aanleiding van een herkenning van de beelden een 35-jarige man met onbekende woon- of verblijfplaats worden aangehouden. De andere verdachten zoeken we nog.

Signalement verdachte 1 (links op foto)

- lichtgetinte huid

- snor en baardje

- 25 - 30 jaar

- donkere jas, gele accenten

Verdachte 2 (midden)

- lichtgetinte huid

- ook tussen de 25 - 30 jaar

- paarse trui

- donkere jas, gele accenten

Weet u wie deze mannen zijn bel dan 0900-8844. Anoniem melden kan ook altijd via 0800-7000.