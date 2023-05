Bijna 180.000 appende bestuurders beboet

‘Of je nu met een telefoon in de hand een auto bestuurt of een fiets; dat maakt niet uit. Het is verboden. Het apparaat leidt je namelijk af. Je gaat mogelijk slingeren. De gevolgen kunnen verschrikkelijk zijn. Afleiding is regelmatig oorzaak van verkeersongevallen. Daarom roept de politie op om altijd MONO te rijden: neem de telefoon niet in de hand tijdens het sturen. Ongeacht waarvoor’, aldus Broer.