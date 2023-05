Getuigen gezocht winkeldiefstal met geweld in IJsselstein

Donderdag 27 april, rond 14:45 uur, hoorde een medewerkster de detectiepoortjes afgaan. De vrouw liep direct naar buiten en zag daar een jongeman staan die onderweg was naar zijn fiets. Op het moment van aanspreken pakte de verdachte zijn fiets en bij het passeren van de vrouw, sloeg hij haar met een nog onbekend voorwerp hard op haar hoofd. Het slachtoffer werd ter behandeling aan haar verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

In het onderzoek zijn we op zoek naar getuigen die mogelijk de verdachte herkennen aan de hand van onderstaand signalement:

Lichte huidskleur;

Kort blond haar geen stekels;

Tussen de 15 à 20 jaar oud;

Tussen 1.80M en 1.90M lang;

Slank postuur;

Hij droeg een zwarte gewatteerde ¾ jas;

Hij droeg een spijkerbroek en had witte oortjes in.

In het onderzoek wordt er óók nog gekeken naar de camerabeelden van de supermarkt, waarop mogelijk de diefstal te zien is. Als de beelden bruikbaar zijn en gelet op de ernst van het incident, bestaat er de mogelijkheid dat de beelden worden getoond in het Opsporingsprogramma Bureau Hengeveld.

Laat je tip achter

Ten tijde van het voorval stond er een jongeman met zijn telefoon in zijn handen. In het belang van het onderzoek, komen we graag met diegene in contact. Weet jij meer over de identiteit van de verdachte, over het voorwerp waarmee is geslagen of heb je bijvoorbeeld iemand iets zien weggooien? Geef dan je informatie door via 0900 – 8844, tip via het onderstaande tipformulier of meld je tip volledig anoniem via MeldMisdaadAnoniem 0800 – 7000.