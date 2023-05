Met vereende krachten

Die dag, omstreeks 17.30 uur kreeg de politie melding van 48-jarige inwoner uit Harderwijk die melding maakte van diefstal van zijn snelle motorboot die de nacht ervoor gestolen was. De man had daarbij informatie dat zijn boot met twee mannen erop vermoedelijk in Zeewolde, nabij de Tinnegieter voer. De sluiswachter van de Spiegelsluis had de boot vermoedelijk zien varen. Meerdere eenheden stelden een onderzoek in. Ook vanuit de lucht werd met de politiehelikopter gezocht naar de vermoedelijk de twee opvarenden die met de motorbot over het water voeren.



Ter hoogte van de Diamantgracht zagen zij vanuit de lucht de betreffende boot varen. Toen de motorboot bij een brug kwam, waar de boot niet meer onderdoor kon, besloten de twee opvarenden de boot te verlaten en lopend verder te gaan. Een van de twee mannen kon vrijwel kort daarna, mede dankzij inzet van burgers die achter de verdachten aangingen en agenten die snel ter plaatse waren, worden aangehouden. De tweede man, kwam zich korte tijd later melden aan het politiebureau. Beiden verdachten, 20 jaar en afkomstig uit Zeewolde werden ingesloten voor verhoor. De politie maakte tegen het tweetal proces-verbaal op.