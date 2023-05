Recherche zoekt getuigen poging beroving met vuurwapen

Omstreeks 22.30 uur wil het 33-jarige slachtoffer in zijn auto wegrijden als hij plots wordt overvallen door een man die hem onder bedreiging van een vuurwapen probeert te beroven. Het slachtoffer kan gelukkig snel wegrijden in zijn auto. Tijdens het wegrijden ziet het slachtoffer nog een verdachte in de richting van zijn auto rennen, maar hij weet ook deze verdachte van zich af te schudden. Het slachtoffer heeft zich kort na het incident gemeld bij het politiebureau en heeft aangifte gedaan.

Getuigen hebben bij de politie aangegeven één of meerdere schoten te hebben gehoord ten tijde van de beroving. Meerdere (specialistische) eenheden hebben onderzoek gedaan op de parkeerplaats en hebben diverse sporen veiliggesteld, waaronder een huls. Er zijn vooralsnog geen kogelinslagen gevonden en er hebben zich geen andere slachtoffers gemeld bij de politie.

De recherche komt graag in contact met getuigen die iets gezien hebben of mogelijk camerabeelden van de omgeving hebben. De recherche is op zoek naar de twee verdachten, maar sluit niet uit dat er mogelijk nog meer verdachten bij betrokken zijn geweest.

Via onderstaande telefoonnummers en tipformulier kunt u uw tips doorgeven onder vermelding van proces-verbaalnummer 2023095612.