Wie weet er meer over een explosie aan de Witte de Withstraat?

In de nacht van zondag 30 april op maandag 1 mei vindt er een explosie plaats op een coffeeshop aan de Witte de Withstraat. Dat gebeurde rond half vijf. Gelukkig raakte niemand hierbij gewond. Wel was er materiele schade: het rolluik wat voor de deur zat is ontzet. Een verdachte sloeg op de vlucht. Eerder deze maand, op 13 april, vond er brandstichting plaats op dezelfde coffeeshop. De politie sluit niet uit dat de twee incidenten met elkaar te maken hebben.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over de explosie en/of de verdachte. Mogelijk heeft u iets opvallends gezien of gehoord. Ook camerabeelden zijn welkom. Info doorgeven kan via de onderstaande opties of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).