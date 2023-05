Snelheidsovertreding loopt uit op twee arrestaties

De 49-jarige automobilist werd door een agent aan de kant gezet vanwege een snelheidsovertreding op de Ringbaan Noord. De Tilburger reed 71 kilometer per uur terwijl ter plaatse 50 kilometer per uur is toegestaan. Uit de eerste blaastest bleek dat hij onder invloed was van alcohol. Hij moest daarom mee naar het bureau voor een officiële ademanalyse. Hierop beledigde hij de agenten met termen als ‘kankerflikker’. Hij werd vervolgens aangehouden. Zijn vriendin bemoeide zich met de arrestatie. Ze kwam dicht bij de agenten staan, sprak met stemverheffing en probeerde herhaaldelijk bij haar partner te komen die inmiddels in de politieauto zat. Zij werd eveneens aangehouden ter zake belemmering. Tegen beide Tilburgers wordt proces-verbaal opgemaakt.