Politie Den Haag Exclusief: Malek F. stak drie mensen neer

Rijswijkse Schouwburg

Politie Den Haag Exclusief vindt plaats in de Rijswijkse Schouwburg, Generaal Spoorlaan 10 in Rijswijk, op maandagavond 5 juni van 19.30 tot 22.30 uur. Let op: parkeren rondom het theater is betaald van 18.00 tot 24.00 uur (€ 1,50 per uur). Het eerste uur is gratis bij de Rijswijkse Schouwburg en het Huis van de Stad voor bezoekers. Om van dit eerste uur gratis parkeren gebruik te maken, meldt u zich aan bij de parkeerautomaat of mobiele parkeerapp (parkeerzone 32255).