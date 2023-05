Twee aanhoudingen na onderzoek vernielingen in Elderveld

Camera in Beeld

Het basisteam Arnhem- Zuid kwam de verdachten onder andere op het spoor door camerabeelden. Camerabeelden van zowel particulieren als bedrijven kunnen enorm van toegevoegde waarde zijn in opsporingsonderzoeken. Het is voor ons handig om te weten waar beveiligingscamera’s hangen om achteraf gemakkelijker beelden op te kunnen vragen. Hiervoor wordt het systeem ‘Camera in Beeld’ gebruikt. In dit systeem houdt de politie per straat bij welke beveiligingscamera’s beschikbaar zijn, wie de eigenaar is en hoe lang de beelden worden bewaard. Met ‘Camera in Beeld’ ziet de politie na een misdrijf welke bedrijven of burgers camera’s hebben aangemeld. Hierdoor kunnen daders mogelijk sneller worden opgepakt. Benieuwd hoe u uw beveiligingscamera kunt aanmelden? Lees hier meer.