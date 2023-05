Aanhoudingen in onderzoek naar gewelddadige berovingen

De 50-jarige ondernemer werd in april en september 2022 onder bedreiging van een vuurwapen en een mes onder meer beroofd van zijn Rolex-horloges. In oktober van dat jaar is ook geprobeerd zijn woning te overvallen.

Op 11 april jl. vroeg de politie voor de tweede keer aandacht voor de zaak in het tv-programma Opsporing Verzocht. In de uitzending werden onder andere camerabeelden van de vermoedelijke daders vertoond. De uitzending van Opsporing Verzocht heeft bijgedragen aan de opsporing en de aanhouding van deze verdachten.

Onderzoek

De Amsterdammers worden verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige berovingen. Ze zitten op dit moment vast en worden vrijdag 12 mei voorgeleid aan de rechter-commissaris. De recherche in Purmerend zet het onderzoek voort en sluit meer aanhoudingen niet uit.