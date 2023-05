Politie zoekt getuigen van ontploffing bij woning

Omstreeks 04.40 uur werden buurtbewoners opgeschrikt door een harde knal. Direct werd de politie gealarmeerd. Toen agenten arriveerden bleek de voordeur en de brievenbus vernield. Niemand raakte hierbij gewond. Uit voorlopig onderzoek lijkt de vernieling te zijn aangericht door zwaar vuurwerk.

Getuigenoproep

De politie onderzoekt de ontploffing en is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Heeft u rond 04.40 uur, vóór, tijdens of ná de ontploffing, de mogelijke verdacht(en) gezien in de omgeving van de Boogschutter? Heeft u camerabeelden waar de mogelijke verdacht(en) op te zien zijn? Of heeft u andere informatie over dit incident? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel anoniem met 0800-7000. U kunt camerabeelden uploaden via onderstaand tipformulier onder vermelding van zaaknummer: 2023096211