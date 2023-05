Twee verdachten aangehouden voor ramkraak Cambuurplein Leeuwarden

Leeuwarden - Afgelopen nacht, rond 04:00 uur ontving de politie een melding van een ramkraak op een winkel aan het Cambuurplein in Leeuwarden. Met een auto werd de pui van de winkel geforceerd. Later in de nacht werd een 18-jarige man en een minderjarige jongen uit Leeuwarden aanhouden op de Familie van der Weijstraat.