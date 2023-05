Man (77) en vrouw (71) verjagen overvaller uit woning in Amsterdam-Zuid

Het was een ware nachtmerrie voor deze twee bewoners. Gisteravond, omstreeks 22.15 uur, beseffen de bewoners dat ze een huissleutel kwijt zijn. Als ze diezelfde avond op de bank televisie kijken, hoort de vrouw gerommel in de woning. Dan ziet ze ineens een persoon met een bivakmuts in de gang staan. De verdachte loopt met een wapen op de vrouw af en eist geld. De vrouw verweert zich kranig door de verdachte een schop in zijn kruis te geven. De verdachte slaat daarna de vrouw, waarbij ze ten val komt. Door deze commotie wordt de man wakker. Hij beveelt de verdachte de woning uit te gaan, die vervolgens de woning zonder buit uit rent. Buiten treft de man de bivakmuts van de verdachte aan.

De recherche heeft deze heftige zaak in onderzoek en zoekt getuigen. Mogelijk heeft iemand iets gezien voordat de verdachte de woning betrad of nadat hij uit de woning is gevlucht, waarbij hij zich ontdeed van zijn bivakmuts. Niet uit te sluiten is dat de man na de trap pijn heeft in zijn kruis en daardoor mogelijk moeilijk loopt. Mogelijk heeft dit de aandacht getrokken van getuigen, Wellicht ziet u iemand (slecht) lopen na het bekijken van camerabeelden, die voldoet aan het volgende signalement:

Signalement verdachte:

- Man,

- tussen de 1,70 cm en 1,80 cm,

- stevig gebouwd,

- zwarte broek,

- donkerkleurige hoodie met capuchon en een wit driehoek logo,

- sportschoenen.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden. Zie onderstaande knoppen.