Dodelijk ongeval N14 Noordelijke Randweg

Vijdagochtend rond 11.25 uur kreeg de politie een melding van een verkeersongeval op de Noordelijke Randweg N14. Bij dit ongeval waren vijf voertuigen betrokken. Een van de bestuurders zat bekneld in haar voertuig. Vanwege de ernst van de beknelling werden de brandweer en het Mobiel Medisch Team (MMT) ingezet. De N14 werd tussen Leidschendam-Voorburg en de A4 in beide richtingen afgesloten. Ondanks de inzet van de hulpdiensten, is de 78- jarige vrouw later in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden.

Hebt u informatie of beelden?

Het Opsporing Team Verkeer (OTV) is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. Voor het onderzoek is de politie op zoek naar getuigen. Reed u vrijdagochtend rond 11.25 uur op de N14 ter hoogte van de Vliettunnel en zag u het ongeval gebeuren? Of hebt u mogelijk dashcambeelden of andere informatie over het ongeval? Neem dan contact op met de politie via onderstaande contactmogelijkheden.