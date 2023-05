Getuigen gezocht na poging woningoverval Krimpen ad IJssel

Dit gebeurde op donderdag 2 maart om 7.30 uur in de vroege ochtend. Twee verdachten zijn inmiddels aangehouden. Eerder hebben er verdachte situaties rond deze woning voorgedaan. Er wordt rekening mee gehouden dat hier sprake kan zijn van een gezin dat onbedoeld slachtoffer van de dreigementen is geworden. De politie roept getuigen op zich te melden, om erachter te kunnen komen waarom de dreiging zich richt op dit gezin.



Meld misdaad

De politie hoopt op meldingen van getuigen. Heeft u verdachte activiteiten gezien op 2 maart of op andere dagen of weken voorafgaand aan de poging overval? Bel 0900-8844. Of weet u meer hierover, maar blijft u liever anoniem? Ook dat kan! Bel met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.