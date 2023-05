Politie zoekt getuigen van aanval op vrouw in Rotterdam

De aanval vond in het struikgewas op het Zaailand plaats. Nadat het slachtoffer aangevallen was, zocht ze hulp bij een woning aan de Korte Kromhout. De onbekende man met een donkere huidskleur die haar had belaagd, was toen al verdwenen. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Het slachtoffer is (nog) niet in staat om aangifte te doen.



Getuigen en beelden welkom!

De politie zoekt de hulp van getuigen. Heeft u gezien wat er gebeurd is of heeft u informatie over de dader? Is u tussen 21.30 en 22.00 uur op het Zaailand of Korte Kromhout iets opgevallen dat de politie kan helpen in het onderzoek? Heeft u beelden van het voorval of van de dader? Bel dan 0900-8844 en vraag naar Opsporing District Zuid. Anoniem belt u naar 0800-7000.