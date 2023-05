Getuigen gezocht van explosie in achtertuin

Rond 02.45 uur vond de ontploffing plaats van het nog nader te onderzoeken object. De forensische opsporing van de politie heeft ter plekke onderzoek gedaan en er is een buurtonderzoek gehouden.

Getuigen of mensen met meer informatie wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie via tel. 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Anoniem melden is ook mogelijk, dat kan via tel.0800-7000.