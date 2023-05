Politie neemt maatregelen rond Bilderdijkstraat en Olmendaal

Wat de maatregelen precies zijn, kan vanwege het waarborgen van de effectiviteit niet worden gedeeld, maar in de wijken worden in ieder geval extra surveillances uitgevoerd. Daarnaast zullen ook onzichtbare, maatregelen genomen worden.

De recherche doet er intussen alles aan om de zaken zo snel en zo goed mogelijk te onderzoeken. Vooralsnog ziet de recherche nog geen connectie naar de eerdere explosies in de stad, al moet daarbij gezegd worden dat de onderzoeken zich nog in een beginfase bevinden.



Bij onderzoek zijn camerabeelden en informatie van buurtbewoners, getuigen en andere burgers van groot belang. Heeft u beschikking over een deurbelcamera, dashcam of bewakingscamera in deze straten of omliggende straten en is daarop rond de genoemde tijdstippen iets verdachts te zien, neem dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844 of laat de beelden achter via onderstaand tipformulier.



Heeft u informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, deel dit alstublieft. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met M. op 0800-7000. U kunt met informatie ook terecht bij het Team Criminele Inlichtingen. Het team TCI van de politie is getraind in het vertrouwelijk en in het geheim inwinnen van informatie van tipgevers die beschermd moeten worden. U kunt uw informatie veilig en afgeschermd bij hen kwijt via 088 - 661 77 34.



De politie zet alles op alles om ook in deze zaken zo snel mogelijk tot aanhoudingen te komen. Voor de explosies en schietpartijen zijn dit jaar al ruim 45 aanhoudingen gedaan. Gisteren nog hield de politie drie personen aan voor een explosie en een poging explosie op de Crooswijkseweg.