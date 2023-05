Overval nachtwinkel Groningen, verdachte aangehouden 

Bedreiging met wapen

Wanneer de verdachte de zaak in loopt, staan bij de balie een medewerker en een klant. De verdachte bedreigt hen met het wapen. Er ontstaat een worsteling tussen de personen in de winkel en de verdachte. De medewerker en de klant weten de verdachte te overmeesteren. Ondertussen is de politie gealarmeerd en snel ter plaatse. De verdachte, een 40-jarige man uit Groningen, is aangehouden. Omdat hij lichtgewond is geraakt is hij ter behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. Ook één van de personen in de winkel raakte gewond, hij kon ter plaatse aan zijn verwondingen worden behandeld.

Nepvuurwapen

De politie is een onderzoek gestart. Zo is met betrokkenen gesproken en worden camerabeelden bekeken. Dat onderzoek wijst uit dat het gebruikte wapen een nepwapen is dat op een echt vuurwapen lijkt.

