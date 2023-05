Inzet om nepvuurwapen

Agenten die snel ter plaatse waren, zagen in een nabij gelegen personen auto een man zitten. Hij werd met een Benaderings Techniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV) uit de auto gehaald. Uit nader onderzoek bleek dat de 21-jarige man uit Amersfoort in het bezit was van een nepvuurwapen. Dat wapen namen de agenten in beslag.