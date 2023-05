Man gewond bij schietincident, politie zoekt getuigen

Kort na middernacht kreeg de politie melding van een schietincident op de Brink in Almere. Ter plaatse troffen agenten het 53-jarige slachtoffer aan met een schotwond. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis vervoerd voor medische behandeling. De vermoedelijke schutter was niet meer aanwezig. De politie stelt een onderzoek in naar de identiteit van de verdachte. Daarbij is de hulp van getuigen belangrijk. Heeft u informatie over het incident, laat het ons weten. Bel via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Uw informatie delen met onderstaand tipformulier kan uiteraard ook.