Man overleden bij steekincident in woning

Rond 21.20 uur kreeg de politie de melding van een steekincident in de woning. Agenten die snel ter plaatse waren, troffen de zwaargewonde bewoner (69) aan in de woning. Daarop werd een traumahelikopter ingeschakeld voor medische ondersteuning. De bewoonster (50) is aangehouden. Nadat het slachtoffer overleed, werd direct een plaats delict opgestart in het huis om sporen veilig te stellen. De forensische opsporing verricht hier sporenonderzoek. Het onderzoek wordt voortgezet.