Plofkraak op vrijstaande pinautomaat

Op zondag 14 mei 2023 om 3.50 uur komen de eerste meldingen binnen bij het Operationeel Centrum van de hulpdiensten. Verschillende getuigen meldden dat ze meerdere harde knallen hebben gehoord. Enkele getuigen weten te melden dat de vrijstaande pinautomaat helemaal vernield is. In ieder geval zien ze twee mannen lopen. Korte tijd later scheurt er een donkere auto weg in de richting van Middelbeers.

Onderzoek

Meerdere politie-eenheden, van verschillende korpsen, worden aangestuurd om uit te kijken naar de donkere auto. Kruisingen in de omgeving worden afgezet. Helaas wordt de auto niet meer gevonden. Brandweer en politie komen ter plaatse bij de vernielde automaat. De omgeving van de automaat wordt afgezet in verband met mogelijke ontploffingsgevaar. Explosieven specialisten van de politie starten een onderzoek en waarschuwen op hun beurt de Explosieven Opruimingsdienst. Nadat die het sein veilig heeft gegeven kan er een tactisch en forensisch onderzoek starten. Getuigen worden gehoord en sporen worden veiliggesteld.

Beelden of informatie

Om dit misdrijf op te kunnen lossen hebben we ook uw hulp nodig. We zijn opzoek naar beelden van camera’s bij woningen en bedrijven in de ruime omgeving. Zo kunnen we de aanrij- en vluchtroute bepalen van de auto die daar is weggereden. Ook is het mogelijke dat de daders al eerder bij de automaat zijn geweest om deze te verkennen. Heeft u de afgelopen tijd iets verdachts gezien en heeft u dat misschien opgenomen, dan stellen we het zeer op prijs als u dat met ons deelt.

Delen/uploaden van beelden kan via:

https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/uploadformulier.html

Het delen van uw informatie kan via:

Wil u dat anoniem doen dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem: