Controleweek tegen criminele inmenging sierteeltsector

Onder de noemer Weerbare Sierteeltsector werken overheidsinstanties en bedrijven uit de sector samen om het mooie van de sierteeltsector te beschermen en het kwetsbare aan te pakken. De focus ligt daarom op preventie door ondernemers te helpen weerbaar te worden, van kennis te voorzien om signalen van criminaliteit te herkennen, misstanden te melden en het doen van controles.

Het controleren op misstanden is een belangrijk onderdeel in de aanpak tegen ondermijning. Ook op momenten van grote drukte, zoals de afgelopen week voor Moederdag, worden controles zodanig uitgevoerd dat een vrachtwagen en dus de handel niet onnodig lang stil hoeven te staan. Juist op momenten van grote drukte op de veilinglocaties, liggen misstanden op de loer. Daarbij kan naast drugssmokkel gedacht worden aan overtredingen van bijvoorbeeld de arbeidstijdenwet. Door op een efficiënte wijze actief te controleren dragen de samenwerkingspartners bij aan een veilige werkomgeving en een eerlijke concurrentiepositie voor ondernemers die wèl alles volgens het boekje doen. Het doel is tegengaan van criminele inmenging en zo een veilige sierteeltsector.

De controles van afgelopen week waren integraal. De politie Den Haag en de Landelijke Eenheid voerden samen met de Belastingdienst, de Douane en de Nederlandse Arbeidsinspectie, vier dagen lang controles uit. Dit deden zij in samenwerking met de toezichthouders van de gemeenten Westland, Katwijk, Aalsmeer en Uithoorn, Royal FloraHolland, RIEC Den Haag en RIEC Amsterdam-Amstelland.

Controles

Tijdens de controleweek zijn ruim 250 vrachtwagens onderworpen aan een 100% controle. Naar aanleiding van de controle zijn er 50 processen verbaal opgemaakt voor het niet naleven van wet- en regelgeving. Zes chauffeurs bleken onder invloed en zijn daarom aangehouden, net als twee verdachten die op heterdaad betrapt werden op diefstal op de veiling. De Douane deed ruim 30 scans, de arbeidsinspectie controleerde meer dan 70 chauffeurs, waarvan in tenminste 9 gevallen nog een nader onderzoek volgt. Er werd 1 gestolen voertuig, 60.000 euro cashgeld, illegale tabakswaar, een steekwapen en een handelshoeveelheid verdovende middelen in beslag genomen.

Bewustwording risico’s criminele inmenging

Naast de uitgevoerde controles was de actieweek met name gericht op het vergroten van de bewustwording over de risico’s van criminele inmenging in de sierteeltsector. Tijdens de bedrijfsbezoeken werden gesprekken gevoerd met werknemers en werkgevers van bedrijven op de terreinen van Royal Flora Holland. Omdat deze werknemers en werkgevers zelf in de sierteeltsector actief zijn, kunnen zij als geen ander signaleren wanneer er dingen afwijken van het normale en mogelijk een indicatie zijn van criminele activiteiten. Door de gevaren te bespreken en tips te geven om de signalen te herkennen en hoe deze gemeld kunnen, worden bedrijven in de sector niet alleen bewuster, maar ook weerbaarder. De bedrijfsbezoeken zorgen er zo voor dat de sector en de overheid nog beter samenwerken om criminele inmenging te bestrijden.

Weerbare Sierteeltsector en TFOC

Georganiseerde criminaliteit probeert de sierteeltsector en de mensen die daarin werken, te misbruiken. Bijvoorbeeld voor smokkel van verdovende middelen en arbeidsuitbuiting. Deze kleurrijke sector is aantrekkelijk voor criminele inmenging door het internationale karakter en haar fijnmazige logistiek. Daarom werken o.a. Politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, Douane, Royal FloraHolland, RIEC Den Haag en RIEC Amsterdam-Amstelland, de gemeenten Westland, Katwijk, Aalsmeer en Uithoorn samen om ondermijnende criminaliteit en misstanden aan te pakken. Met elkaar willen we criminelen dwarsbomen en bedrijven in de sector weerbaar maken. Dit doen we onder meer door het delen van kennis, het bevorderen van toezicht, controle en handhaving, vergroten van meldingsbereidheid en het opwerpen van barrières. Het programma Transport Facilitated Organized Crime (TFOC) van de Landelijke Eenheid van de politie richt zich op het bestrijden en voorkomen van georganiseerde criminaliteit in de transportbranche in Nederland en sluit om die reden naadloos aan op het doel van het programma Weerbare Sierteelsector. Voor de controleweek zijn daarom de handen ineengeslagen om chauffeurs, ondernemers en andere belangrijke spelers in de branche zo effectief mogelijk weerbaar te maken tegen criminele inmenging.