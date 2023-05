Gewonde man meldt zichzelf bij ziekenhuis na schietincident

Even na 21:00 uur werden de schoten gehoord. Vermoedelijk ging er een ruzie tussen meerdere mannen vooraf aan het incident. Getuigen meldden dat de vermoedelijke schutter zichzelf verwondde en vluchtte. Toegesnelde agenten troffen geen andere gewonden aan en zetten de omgeving af voor onderzoek. De 19-jarige Rotterdammer werd in het ziekenhuis aangehouden. Er wordt onderzocht of er -naast de man die gewond raakte- nog meer mensen betrokken waren bij het incident.



U kunt ons helpen

Het was op het moment van het schietincident druk in de stad. Veel mensen waren getuige. Heeft u iets gezien en nog niet met de politie gesproken? Heeft u beelden? Laat het ons weten via onderstaande contactmogelijkheden.