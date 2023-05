Twee jongens op snorfiets beroven jongen

Het slachtoffer reed die avond rond 23.00 uur op zijn scooter door de Krayenhofstraat. Op een parkeerplaats in deze straat stond een groepje jongeren. De scooterrijder werd tijdens het passeren door het groepje ingesloten. Hij kon hierdoor niet verder rijden. Na wat vervelende opmerkingen en getik tegen zijn helm, wist de jongen uiteindelijk te ontkomen. Hij reed weg. Omdat de jongen even verderop zijn mobiele telefoon wilde gebruiken, stopte hij in de Hendrik Berlagenstraat ter hoogte van een basisschool. Ineens hoorde hij een snorfiets aan komen rijden. Twee jongens die erop zaten stopten naast hem. De bijrijder greep naar het zwarte heuptasje van het merk Daily Paper van het slachtoffer. Met deze buit reed het tweetal op de snorfiets weg in de richting van de Krayenhofstraat.

Weet u meer?

De bestuurder van de snorfiets was een jongen van rond de 20 jaar oud. Hij had zwart krullend haar, een snorretje en een sikje. Hij droeg een witte gewatteerde jas met een zwarte broek. De bijrijder was een jongen van ongeveer 16 jaar oud. Hij droeg een zwart jack en een zwarte broek van het merk Under Armour. Beiden zouden mogelijk van Marokkaanse afkomst zijn. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich via 0900 – 8844 te melden. U kunt meldingen ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000) of via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006. Geef voor een snelle informatieverwerking het onderzoeksnummer 2023120077 door.