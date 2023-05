Politie doet onderzoek naar bedreiging in woning Emmen

Gisteravond kreeg de politie rond 22.30 uur melding van een verdachte situatie aan de Hoofdstraat in Emmen.

Intimidatie en bedreiging bewoner

De bewoner heeft een afspraak met een man die hij rond 21.00 uur in zijn woning binnen laat. Het gaat om een witte man van 30 à 35 jaar oud die met een Belgisch accent spreekt. Ook had hij een ringbaard. Na enige tijd, ongeveer een uur, verlaat de man de woning om naar eigen zeggen iets uit zijn auto te pakken. Vervolgens komt hij kort daarna terug samen met een andere man. Ze intimideren en bedreigen de bewoner, die van zich af weet te slaan. De mannen vluchten via de brandtrap van het flatgebouw en de bewoner schakelt meteen de politie in.

Verdachten ontkomen

Het is nog onduidelijk wat de intenties zijn geweest van de mannen. Ook is het niet duidelijk hoe en in welke richting zij gevlucht zijn. Toch hopen we dat er mensen zijn die deze mannen hebben weg zien rennen. Met name dat Belgische accent kan een opvallend kenmerk zijn, mogelijk dat het iemand is opgevallen. Daarnaast weten we dus dat diezelfde verdachte een witte man van 30 à 35 jaar oud is die een ringbaard heeft.

Meer informatie

Heeft u informatie die kan bijdragen aan het onderzoek? Woont u in de Hoofdstraat en beschikt u over een deurbelcamera die de verdachten mogelijk heeft vastgelegd? Neem dan contact op via 0900 - 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000.