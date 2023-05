14-jarige jongen verdacht van mishandeling

Mishandeling

Twee personen zaten op vrijdag 7 april nietsvermoedend, aan de Vleutenseweg in Utrecht, te wachten op de bus. Een bus stopt bij de halte en vanuit de deze bus wordt één van deze personen beledigd door één van de twee jongens in de bus. Vlak voordat de deuren van bus sluiten spuugt één van de jongens richting wachtende personen bij de halte. Toen de bus vertrok, sommeerden de jongens de buschauffeur tot stoppen. De jongens stapten uit en liepen terug richting de slachtoffers. Uit het niets worden ze aangesproken door deze twee jongens, waarna één van de wachtende personen wordt geslagen door één van de jongens. Deze jongen is nu herkend.

Verdachte wordt herkend

Op woensdag 10 mei is deze zaak behandeld in het Opsporingsprogramma Bureau Hengeveld. Kijkers tipten maar liefst veertien tips, waarin dezelfde naam werd genoemd. De recherche wist aan de hand van deze tips te komen tot een herkenning van een 14-jarige Utrechtenaar. De jongen wordt op korte termijn verhoord.

Burgerparticipatie

Vaak vraagt de politie om mee te denken in zaken. Door het delen van beelden of tippen, help je de politie in haar onderzoeken. Ook in deze zaak is er een verdachte herkend door het tippen van informatie. Bedankt daarvoor. Heb jij nu informatie over een andere zaak of heb je wellicht bruikbare (camera)beelden? Upload die dan hier, via onderstaande link en help mee zaken oplossen.