34-jarige aangehouden voor bedreiging

Het gaat om een bedreiging die op 7 mei werd geuit. Direct hierna is de politie een onderzoek begonnen en de man op het spoor gekomen. De 34-jarige werd in zijn woning aangehouden. Het aangetroffen vuurwapen wordt onderzocht of het mogelijk bij eerdere misdrijven is gebruikt. Verder werd ook munitie in de woning aangetroffen. Ook dit is in beslag genomen.

