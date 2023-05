34-jarige man overleden bij auto-ongeluk

De auto is het water uit getakeld door hulpdiensten. Door nog een onbekende oorzaak is de bestuurder de macht over het stuur verloren en in het water terecht gekomen. De politie doet onderzoek naar de toedracht.



Voor het onderzoek spreken we graag met getuigen. Dus heeft u iets gezien? Bel dan 0900-8844 of laat een tip achter via het formulier hieronder.