Politie, brandweer of ambulancehulpverlener voor één dag

Op maandag 3 april en dinsdag 16 mei ervaarden 85 scholieren uit Kerkrade hoe het is om bij de politie brandweer of ambulancezorg te werken. Op een van deze twee dagen aanschouwden de groepen 8 van basisschool de Veldhof en basisschool de Blokkenberg verschillende voertuigen van de politie op het terrein van hun trainingscentrum in Kerkrade. Van fiets tot ME-bus. En een heel team met politiehonden werd speciaal opgetrommeld.

Brandweer en ambulance

De brandweer reed een tankautospuit blusvoertuig het terrein op. En de scholieren oefenden om zelf een kleine brand te blussen. Wie wilde, werd in de bak van een redvoertuig zo’n dertig meter naar boven gehesen. En bij de collega’s van de ambulance mochten de kinderen een kijkje in een ambulance nemen en een brancard, draagstoel of vacuümmatras uittesten.

Hulpverleners werken hand-in-hand

‘Politie voor een dag’ is een initiatief van de wijkagenten Patrick Verbruggen en Ton Meijs van Kerkrade-Noord. Zij willen met deze twee dagen – samen met netwerkpartners – de jeugd van basisscholen in Kerkrade-Noord een inkijk geven in het werk van de politie, ambulance en brandweer. En een gezonde lunch werd aangeboden door een lokale ondernemer.

Ook voor Demy en Liv, beide uit groep 8, gaf deze dag een mooi inkijkje in het beroep als hulpverlener: “ik wil graag bij de ambulance mensen helpen” en “bij de brandweer lijkt het mij leuk om mensen te redden met de hoogwerker.”

Of je nu van de politie, brandweer of ambulancezorg bent. Hulpverleners werken hand-in-hand. We vinden het dan ook belangrijk dat we tijdens zo’n dag als vandaag samen optrekken. We willen de jeugd laten zien wat we doen om de regio zo veilig mogelijk te maken en te houden. En als er uiteindelijk enthousiastelingen zijn die later in onze voetsporen willen treden, is dat natuurlijk alleen maar meegenomen!