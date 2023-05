Bewoner gewond na explosief door brievenbus

Tuitjenhorn - In een woning aan de Regenboog is afgelopen nacht, omstreeks 02.55 uur, een aangestoken stuk vuurwerk door de brievenbus naar binnen gegooid. Door de explosie die volgde is een bewoner gewond geraakt en is veel schade ontstaan. De politie zoekt getuigen van het incident.