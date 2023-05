Brand bij onderburen levert drugsvondst op

Rotterdam - Bij een woning aan de Jonker Fransstraat in Rotterdam brak rond het middaguur een brand uit. De bewoner was gelukkig niet thuis en niemand raakte gewond. De brandweer moest drie aangelegen woningen ontruimen en kon de brand snel onder controle krijgen. Toen de brandweer de woning betrad boven de woning waar brand was, om eventuele aanwezigen in veiligheid te brengen, stuitten zij op een bijzondere vondst: een versnijdingskamer.