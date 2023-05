Fietser aangehouden na ernstige aanrijding

Twee fietsers passeerden elkaar in de Kleiweg waarbij de verdachte in een bocht waarschijnlijk op de andere weghelft terecht kwam. De tegenligger, een 27-jarige man uit Waalwijk, viel en liep ernstig letsel op. De verdachte, een 45-jarige man uit Gouda, reed weg nadat hij zijn identiteit aan een voorbijganger gaf. Agenten zochten naar de verdachte en vonden hem rond half 9 in de Prof. Veltmanweg. Hij zit vast voor het onderzoek.